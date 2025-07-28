В реке Кума в ХМАО нашли тело утонувшего рыбака

В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) спустя несколько дней нашли тело утонувшего 55-летнего рыбака, сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В начале прошлой недели, 21 июля, трое мужчин на лодке «Обь» отправились на рыбалку на реке Кума. При движении лодка начала заполняться водой и затонула — два рыбака смогли самостоятельно выбраться на берег. Вечером 24 июля один из них, 34-летний житель, обратился в полицию. На место происшествия выехали поисково-спасательный отряд и полицейские. Тело третьего рыбака было найдено 26 июля.

Напомним, ранее на реке Обь в Сургуте (ХМАО-Югра) нашли тело мальчика, который провалился под лед в январе. Его обнаружил один из жителей 19 июля на Оби в районе ГСК «Нептун».

Ирина Пичурина