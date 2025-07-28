Восьмилетний мальчик погиб, выпав из окна жилого дома в городе Кудрово

Очередной трагический случай с падением из окна ребенка произошел в ночь на 28 июля в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. О смертельном ЧП сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным телеканала, сразу после падения к восьмилетнему мальчику подбежали местные жители, которые пытались ему помочь. При этом родственники ребенка на улице не появились, уточнили очевидцы.

Примерно через 15 минут на место происшествия приехали сотрудники полиции и медики. Спасти пострадавшего не удалось — мальчик скончался.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ проводит проверку по факту падения ребенка из окна жилого дома в Калининском районе Петербурга. Пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Цедрик