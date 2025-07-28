Златоустовскую Свято-Троицкую церковь готовят к реставрации

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области начал научно-исследовательские и изыскательские работы в отношении Свято-Троицкой церкви, расположенной в Златоусте на улице Большая Знаменская. По итогам анализа подготовят документы для ремонта и реставрации здания, сообщает пресс-служба учреждения.

Церковь возвели в 1915–1916 годах, изначально ее называли Свято-Никольская единоверческая и неоднократно перестраивали. Сейчас это деревянное неоштукатуренное, выкрашенное краской здание необычной архитектуры с одним куполом, трапезной и двухъярусной колокольней. На некоторое время церковь закрыли, хотели внутри разместить школу, потом там располагался клуб. В 1944 году храм открыли. Заново построили колокольню и купол, по эскизам художника Сергея Кондратьева создали иконостас и настенные росписи. На территории также есть баптистерий (здание для крещения — прим. «Ъ-Южный Урал»), возведенный в 1995 году.

Виталина Ярховска