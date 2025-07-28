В Томске осужден дебошир, ударивший по лицу бортпроводника

Суд в Томске вынес приговор в отношении 29-летнего пассажира рейса Томск-Москва по делу о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент на борту произошел 1 марта 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант дела вступил в конфликт с пассажирами на соседних местах. При попытке старшего бортпроводника урегулировать ситуацию дебошир ударил сотрудника авиакомпании по лицу. «В результате хулиганских действий подсудимого авиарейс был задержан более чем на час, пассажиры были вынуждены ожидать вылета в салоне самолета»,— говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал вину и добровольно возместил потерпевшему причиненный моральный вред. С учетом этого факта, суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год. Апелляционным определением Томского областного суда приговор оставлен без изменения.

Михаил Кичанов