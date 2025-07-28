Бастрыкину доложат по делу о нападении на полицейских в Нефтеюганске

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на полицейских в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно информации из интернета, группа молодых людей применила физическую силу в отношении сотрудников полиции при исполнении ими должностных обязанностей. Дело расследуется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным «Муксун.fm», инцидент произошел вечером 25 июля. Пьяные молодые люди нарушали общественный порядок, к ним для разъяснительной беседы подошли сотрудники ППС. Разговор оказался безрезультатным: два человека 17 и 18 лет напала на полицейских, которым пришлось вызвать подкрепление. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали нападавших.

Напомним, весной Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела, связанного с нападением подростка на школьника в Нижневартовском районе. Пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести. Другие школьники снимали произошедшее на видео.

Ирина Пичурина