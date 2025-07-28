Благовещенский мост ушел на ремонт: движение ограничили до 15 сентября

В понедельник, 28 июля, начинаются ремонтные работы на Благовещенском мосту через Неву в центре Петербурга. Дорожное полотно проезжей части планируется обновить на площади 14 тыс. кв. м. Также специалисты заменят 122 погонных метров деформационных швов, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как уточнили в КРТИ, чтобы свести к минимуму неудобства для автомобилистов, ремонт будет проходить поэтапно: без полного закрытия движения.

На первом этапе — с 28 июля по 21 августа — закрывается движение транспорта в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. Проезд по мосту будет временно организован по встречному направлению. Для этого обустроят четыре рабочих полосы — по две в каждом направлении.

На втором этапе — с 22 августа по 15 сентября — закроют направление от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Проехать по переправе можно будет уже по отремонтированным полосам — по двум в каждом направлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Цимбалинскому путепроводу (Фарфоровскому мосту) в Невском районе Петербурга закрыли до конца февраля 2027 года. После завершения строительства новой переправы старый виадук демонтируют.

Андрей Цедрик