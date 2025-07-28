Таможенники пресекли вывоз золотых самородков из Красноярска

Сотрудники Красноярской таможни обнаружили у вылетающего в Ташкент (Узбекистан) 35-летнего иностранца девять кусков необработанного золота. В отношении злоумышленника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение товаров).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ Фото: Ильдар Азюков, Коммерсантъ

Как сообщили в Красноярской таможне, самородки золота общим весом 8,36 г и стоимостью 48 тыс. руб. были обнаружены под чехлом мобильного телефона. По словам иностранца, куски драгметалла он нашел. По закону физлица не имеют право вывозить за рубеж необработанные драгоценные металлы.

По решению суда золото конфисковано. Дальнейшим разбирательством займется транспортная полиция.

Михаил Кичанов