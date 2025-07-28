Энергетики обнаружили каменные топоры и древнюю керамику на юге Сахалина

ПАО «Сахалинэнерго» (входит в «РусГидро») планирует провести полевые спасательные археологические раскопки в целях сохранения объектов культурного наследия, обнаруженных на трассе ЛЭП в Долинском районе острова. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба энергокомпании.

Артефакты были найдены недалеко от села Октябрьское в ходе полевых инженерных изысканий в ходе реконструкции ЛЭП 220 кВ «Сахалинская ГРЭС-2—Углезаводская». «(Были найдены.— «Ъ») представляющие научный интерес: жилищная впадина квадратной формы с обваловкой; остатки блиндажа периода русско-японской войны (1904–1905 гг.); различные артефакты: отщепы, каменные топоры, заготовки орудий, фрагменты керамических сосудов»,— говорится в сообщении.

Археологические раскопки будут проводиться с разрешения Министерства культуры РФ. На двух площадках общей площадью около 500 кв. м специалисты вручную изучат культурный слой, проведут фотофиксацию и камеральную обработку находок. На сроки реконструкции ЛЭП работы не повлияют, завершение планируется к концу сентября, отмечают в компании.

Эрнест Филипповский, Хабаровск