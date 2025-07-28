Власти Новосибирской области добиваются отмены ряда требований при строительстве

Новосибирский губернатор Андрей Травников поручил министру строительства Дмитрию Богомолову подготовить обращение в адрес Министерства строительства и ЖКХ РФ. В нем должно содержаться предложение отменить требования к строительству объектов, которые власти региона считают избыточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Новосибирской области дал поручение в ходе оперативного совещания. Оно состоялось 28 июля.

«При строительстве социального служебного жилья мы должны обеспечивать дом дизель-генератором, который должен включаться в период временного прекращения электроснабжения»,— привел пример таких требований господин Травников. По его словам, это значительно повышает стоимость строительства и мешает обеспечить квартирами бюджетников. «Надо снимать эти требования, иначе никаких бюджетных денег на национальные проекты, наши программы может не хватить»,— резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в регионе сдали в эксплуатацию 39 объектов социального строительства. В их числе, 18 домов со служебным жильем и квартирами для сирот.

Валерий Лавский