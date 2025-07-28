Полиция задержала нескольких участников массовой драки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на ул. Майкопская, 22а произошла массовая драка, участие в которой приняли около 40 человек, передает портал Е1. Полиция задержала нескольких человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 27 июля. Как сообщил порталу очевидец, его соседи праздновали день рождения дочери, а потом вышли на улицу, где у них произошел конфликт. За ним последовала драка — для этого на место приехала группа из 30 человек, вооруженная пистолетами, палками, также при них были газовые баллоны. Во время драки пострадали несколько человек: одному прострелили глаз, другому сломали руку, у двоих сотрясения мозга. Они госпитализированы, а большинство участников конфликта скрылось до приезда полиции.

По информации УМВД города, сотрудники полиции задержали нескольких человек — в ходе разбирательства будут установлены все участники драки и причины конфликта. Организована проверка.

Напомним, в мае в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в участии в массовой драке на ул. Сухоложская в Екатеринбурге. В результате драки один человек погиб. По версии следствия, в ходе драки один из обвиняемых, Бахтовар Хусейнов, нанес смертельный удар ножом в сердце одному из потерпевших и ранил еще одного мужчину в живот.

Ирина Пичурина