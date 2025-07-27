В Дагестане подачу электроэнергии восстановили в пяти районах

В Дагестане подачу электроэнергии восстановили потребителям Бабаюртовского, части Хасавюртовского, Кизлярского, Кумторкалинского и Хасавюртовского районов, а также Кизляра. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отключение произошло из-за аварии на подстанции 110 кВ «Акташ» сегодня вечером. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Дагестане фиксируют рекордные превышения нагрузки электросетей.

Константин Соловьев