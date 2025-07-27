В аварии под Калининградом погибли двое человек

В поселке Тишино Калининградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погибли двое человек, трое получили травмы, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выжившие были зажаты внутри машин и не могли выбраться самостоятельно, следует из сообщения МЧС. Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и вытащили их оттуда. Пострадавшим на месте происшествия помогал психолог МЧС. Также там работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.