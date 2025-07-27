Подросток-пешеход погиб в смертельной аварии с иномаркой у ж/д станции Росинка

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии в Лужском районе Ленинградской области. ДТП у станции Росинка произошло около 18:40 на 1-м километре автодороги «подъезд к ж/д станции Росинка» Мшинского сельского поселения, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было предварительно установлено, что 69-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на 12-летнего подростка, который двигался по обочине.

В результате ДТП ребенок скончался на месте происшествия. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о массовой аварии с тремя легковушками и двумя грузовиками на 31-м километре внешнего кольца КАД в Ленинградской области.

Андрей Цедрик