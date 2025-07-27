«Рубин» сыграл с «Зенитом» вничью в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» упустил победу и сыграл вничью с казанским «Рубином». Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 2:2. Встреча проходила в Казани.

Футболисты «Зенита» Андрей Мостовой и Матео Кассьерра забили два гола на 11-ой и 36-ой минуте первого тайма соответственно. Однако во втором тайме футболисты «Рубина» сравняли счет: Велдин Ходжа забил сопернику на 47-ой минуте, и Мирлинд Даку — на 90-ой.

По итогам матча, команда из Казани находится на четвертом месте в таблице РПЛ, а петербургский клуб занимает 6-ую строчку. 3 августа «Зенит» сыграет против московского ЦСКА, а «Рубин» 4 августа встретится с «Сочи».