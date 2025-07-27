Петербургский «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» во втором туре чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Подопечные Сергея Семака отличились дважды в первом тайме. На 11-й минуте пенальти реализовал Андрей Мостовой, на 36-й минуте игры он ассистировал Матео Кассерре.

Во втором тайме хозяева поля пришли в себя. Спустя две минуты после свистка отличился Велдин Ходжа. Под самый занавес игры счет сравнял форвард Мирлинд Даку, которого «Зенит» хотел приобрести этим летом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что болельщики сине-бело-голубых стали лидерами по оформлению Fan ID в сезоне 2024/25. Они оформили 213 568 карт.

Андрей Маркелов