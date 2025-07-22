Болельщики «Зенита» стали лидерами по оформлению Fan ID в сезоне 2024/25

Поклонники петербургского «Зенита» в сезоне 2024/25 оформили 213 568 карт болельщика, сообщает РБК. Прирост составил 18,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следом за сине-бело-голубыми расположились болельщики московского «Спартака» с показателем 182 588 (+15,9%). Тройку замыкают фанаты действующего чемпиона страны «Краснодара» — 133 584 (+11,6%).

За все время существования Fan ID оформили 2,9 млн карт болельщика, 500 тыс. из них в 2025 году. Чаще всего пропуск на стадион оформляют люди в возрасте от 14 до 55 лет.

Если брать топ регионов по оформленным картам, то здесь впереди Москва, карту болельщика в столице оформили 380 тыс. человек. Следом идут Петербург и Краснодар — 340 и 315 тыс.

Подробнее о внедрении Fan ID читайте в материале «Ъ-СПб» «Атмосфера не по фану».

Андрей Маркелов