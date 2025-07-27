Несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов в ФРГ

На юго-западе Германии, недалеко от города Ридлинген (земля Баден-Вюртенберг) пассажирский поезд сошел с рельсов. По данным газеты Bild, в поезде находилось 100 пассажиров. Известно как минимум о трех погибших и 34 пострадавших. Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Газета сообщает, что авария произошла в 18:10 по местному времени. По предварительной информации, с рельсов сошли два вагона. Точная причина аварии неизвестна. Ходу поезда могли помешать обвалившиеся на пути деревья или гроза, пишет Bild.

На место происшествия прибыли спасательные службы и Баварский Красный Крест. По информации агентства DPA, на место аварии также приехал министр внутренних дел Баден-Вюртемберга Томас Штробль.