Флот РФ отработал действия по отражению нападения с моря с учетом опыта СВО

Командование Военно-морского флота России завершило 27 июля масштабные пятидневные оперативные учения «Июльский шторм». Об их итогах президенту Владимиру Путину было доложено в ходе его воскресного визита в Санкт-Петербург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Как отметили представители Минобороны РФ, в маневрах участвовали силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в учениях были задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тыс. моряков и военнослужащих береговых войск.

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции»,— заявил президент в ходе телемоста с командующими флотами и флотилии. Кроме того, в ходе маневров отрабатывалось применение высокоточных комплексов вооружения и отражение атак БПЛА условного противника, в том числе с использованием российских беспилотных систем.

Во время рабочей поездки господин Путин также посетил фрегат «Адмирал Григорович», который, как сообщили российские информагентства, утром 27 июля участвовал в отражении массовой атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область. Президент оставил запись в книге почетных гостей и присвоил командиру корабля Денису Кудашкину очередное звание — капитана 2-го ранга.

Дмитрий Сотак