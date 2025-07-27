Каникулы особого назначения

28 июля у депутатов Госдумы начинается региональная неделя, по окончании которой парламентарии уйдут в отпуск. Однако полуторамесячную межсессионную паузу представители всех фракций, как выяснил “Ъ”, намерены использовать для работы в регионах, и в первую очередь предвыборных, где им рекомендовано оказывать всяческую помощь кандидатам в кампаниях разных уровней. Лично поучаствовать в августовских публичных мероприятиях обещают и лидеры фракций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Партийные рекомендации, полученные депутатами Думы от «Единой России» (ЕР) перед региональной неделей и последующим отпуском (“Ъ” с ними ознакомился), традиционно открываются разделом о поддержке участников СВО и их семей. Единороссов просят проводить очные встречи с ветеранами, организовывать для них «культурные программы», участвовать в работе тематических приемных и горячих линий, сборе и отправке гуманитарных грузов, а также «реализации поручений президента по развитию адаптивного спорта». Кроме того, депутатам следует пообщаться с коллегами из муниципалитетов, а приоритетными опять-таки являются встречи с мундепами—ветеранами СВО.

Среди тем для обсуждения — проблемы жителей округов и выстраивание «эффективной коммуникации» между мундепами и первичками.

Есть в рекомендациях и особый, «летний» раздел, связанный с единым днем голосования (ЕДГ). Единороссы должны провести в своих округах встречи с кандидатами от ЕР, проконсультировать их по вопросам электоральной работы и «нюансам кампании», а также сопровождать партийных выдвиженцев на встречах с избирателями и других предвыборных мероприятиях. При этом, как особо подчеркивается в документе, проводить партийные мероприятия в выборных регионах следует с «учетом условий, исключающих возможность обвинения в подкупе». В частности, партия и кандидаты не должны принимать личного участия в сборе и передаче материальных ценностей, а если речь идет о проекте, не связанном с выборами, то необходимо «исключить упоминания выборной тематики».

В КПРФ главной августовской темой станет подготовка к ЕДГ.

С учетом приближающихся выборов отпуск для парламентариев — «понятие условное», объяснил “Ъ” глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. В предвыборных регионах коммунисты уже развернули широкую программу, а депутаты, закрепленные за конкретными субъектами, «будут помогать» с подготовкой кампаний. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен лично встречаться с трудовыми коллективами, студентами и партийным активом в Москве и в регионах, а также посетить Орел в рамках торжеств, посвященных освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, коммунисты посетят новые регионы, в частности подшефный детский лагерь в Мелитополе, и поучаствуют в международных мероприятиях — торжествах в Китае по случаю дня окончания Второй мировой войны и в визите думской делегации в КНДР.

В ЛДПР тоже «на каникулы никто не уходит», заверила “Ъ” замглавы центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар.

Депутаты—кураторы предвыборных регионов отправятся на подшефные территории, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий лично объедет свыше десяти субъектов.

Партийцы также продолжат законотворческую работу и проведут ряд мероприятий под эгидой думской фракции, в том числе «по экономической повестке». По итогам летних поездок либерал-демократы планируют подготовить общий доклад по проблемам детского досуга, распространения наркомании, борьбы с мошенничеством и подготовке к школе, добавила госпожа Кавшар.

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов также сообщил “Ъ”, что у депутатов-эсеров «каникул не будет»: «Мы будем готовиться и к следующей сессии Думы, и к предстоящему ЕДГ». Депутаты от партии тоже выберутся в регионы, где встретятся с избирателями, кандидатами (их СРЗП выдвинула свыше 8 тыс.) и партийным активом, рассказал господин Миронов, «тем более что предстоящие региональные выборы — важный этап перед думской кампанией» 2026 года.

В пресс-службе партии «Новые люди» на запрос “Ъ” ответили лаконично, сообщив, что депутаты фракции потратят отпуска на работу в своих регионах.

Григорий Лейба