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Белгородский бизнесмен Владимир Тебекин получил почти шесть лет за растрату

Прокуратура Московской области сообщила, что Красногорский райсуд Московской области вынес приговор по делу о растрате имущества предприятия ЗАО «Энергомаш Белгород-БЗЭМ» и легализации преступных доходов (ст. 160 и 174.1 УК РФ). Известный белгородский предприниматель Владимир Тебекин получил 5 лет и 9 месяцев колонии общего режима и штраф в 900 тыс. руб., а бывший совладелец предприятия Владимир Захаров — 4 года и 7 месяцев и штраф в 600 тыс. руб.

Известный белгородский предприниматель Владимир Тебекин

Известный белгородский предприниматель Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Известный белгородский предприниматель Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что Тебекин и Захаров вместе с иными лицами разработали схему по безвозмездной передаче имущества ЗАО «Энергомаш Белгород – БЗЭМ», акционером которого являлась администрация Белгорода, под контроль компании ООО «Индустрия», фактически принадлежащей подсудимым. После этого в период с июня 2013 года по август 2014-го они под видом сделок купли-продажи растратили активы. Тем самым, по оценке следствия, они причинили ущерб администрации Белгорода на сумму более 672 млн руб. Основная часть этих средств, как считало обвинение, была легализована.

Суд конфисковал у подсудимых 535 млн руб. Арест на имущество Тебекина и членов его семьи сохранен до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий.

После вынесения приговора Захаров был взят под стражу. Тебекин находится в СИЗО с начала лета 2023 года. Тогда он был арестован с владельцем «Приосколья» и бывшим соучредителем «Энергомаша» Геннадием Бобрицким. Господин Бобрицкий год назад скрылся из-под домашнего ареста.

Владимир Тебекин вину не признал. Его защита обжалует приговор.

В данный момент МВД расследует еще одно дело против Тебекина. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Подробнее о расследованнии — в материале «Ъ».

Владимир Зоркий