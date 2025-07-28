Турция похвалилась будущим

Завершившаяся в Стамбуле 27 июля военная выставка IDEF 2025 подтвердила намерения Турции усилить свои позиции на мировом рынке вооружений. Ее ключевыми событиями стали договоренность с Индонезией о поставке 48 истребителей пятого поколения KAAN, демонстрация новой баллистической ракеты Tayfun Block-4, а также новых авиационных средств поражения и перспективных БПЛА. Судя по заявлениям турецких властей, они взяли курс на наращивание и диверсификацию своего ВПК с упором на крупные экспортные контракты и разработку систем, способных влиять на региональную безопасность.

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Главным событием международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, проходившей в Стамбуле с 22 по 27 июля, стало подписание Турцией соглашения на поставку 48 истребителей пятого поколения KAAN в Индонезию.

Официально стоимость сделки не раскрывается, но турецкие СМИ оценивают ее примерно в $10 млрд (около $210 млн за единицу).

Поставка самолетов растянется на десять лет, а основная часть самолетов отправится заказчику в начале 2030-х после завершения летных испытаний, доработки авионики и международной сертификации. Контракт также включает создание производственных мощностей в Индонезии, передачу технологий и обучение индонезийских специалистов компанией-разработчиком TUSAS.

KAAN — разрабатываемый турецкий истребитель пятого поколения. Разработка ведется с 2013 года, первый полет состоялся в 2024-м, а старт серийного производства намечен на 2028 год. Ожидается, что прототипы с внутренними отсеками вооружения и системой дозаправки в воздухе совершат первые полеты уже в 2026 году.

Напомним, что Индонезия параллельно участвует в программе южнокорейского истребителя KF-21 Boramae и планирует закупить 50 таких машин. В мае 2025 года в индонезийских СМИ также появлялась информация о возможном интересе Джакарты к китайским истребителям J-10C и о возобновлении контракта на российские Су-35, отмененного в 2021 году из-за западного санкционного давления. Поэтому есть основания полагать, что нынешнее соглашение может быть не окончательным и полноценным контрактом, а лишь типичным для таких выставок соглашением о намерениях.

Внимание военных экспертов привлекли и другие турецкие экспонаты. Так, компания Roketsan впервые продемонстрировала новую баллистическую ракету Tayfun Block-4. Заявленные характеристики — длина 10 м, масса 7,2 тыс. кг, скорость до 5 Махов и дальность применения 500–800 км с планами ее увеличения до 1 тыс. км. При такой дальности и размещении пусковых установок на территории Турции в радиус поражения ракет Tayfun попадает вся территория Греции и Израиля, значительная часть центрального Ирана (включая Тегеран и Исфахан) и юг России (включая Астрахань и Волгоград).

Производитель характеризует ракету как «трудноперехватываемую», но детали применяемых для этого контрмер не уточняются.

По массогабаритным параметрам Tayfun, пуск которого осуществляется с мобильной колесной пусковой установки, сопоставим с российским оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» или северокорейской ракетой Hwasong-9.

В области авиационных боеприпасов были представлены две новые турецкие разработки: термобарическая бомба GAZAP массой 970 кг и противобункерная бомба нового поколения NEB-2 Ghost, по заявленным характеристикам превосходящая американский аналог GBU-57. Кроме того, несколько турецких компаний, в том числе отраслевой лидер Baykar, представили беспилотники с новыми типами полезной нагрузки, а также усовершенствованные системы борьбы с дронами, обладающие улучшенными возможностями обнаружения. Заявленный флагман — средний беспилотник Bulut от компании Havelsan с фиксированным крылом, который, по заявлению разработчиков, может летать шесть часов на высоте до 2,5 км, нести ударные вооружения и в будущем сможет быть интегрирован в рой дронов под управлением искусственного интеллекта.

Дмитрий Сотак