В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин посетил Никольский морской собор в Кронштадте. Главу государства встретил настоятель храма, который провел для него краткую экскурсию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время визита Владимир Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца — небесного покровителя моряков, а также поставил свечи за упокой, отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества.

Никольский морской собор, восстановленный в 2013 году, является одним из главных духовных центров российского флота. Кроме того, во время посещения собора президент приложился к мощам святого праведного Федора Ушакова и деснице апостола Андрея Первозванного, что подчёркивает важность духовных традиций для Военно-морского флота.

Ранее в этот день Владимир Путин работал в Санкт-Петербурге. Президент прибыл в Главное Адмиралтейство, где по видеосвязи проверил ход оперативных учений «Июльский шторм», которые проходят в оперативных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.