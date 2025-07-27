Путин посетил участвовавший в отражении налета БПЛА фрегат «Адмирал Григорович»

Президент Владимир Путин поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович» в Кронштадте во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ, сообщили в пресс-службе Кремля. Сегодня судно участвовало в отражении налета беспилотников ВСУ на Ленинградскую область.

Всего утром 27 июля над регионом было сбито более 10 беспилотников, пострадала одна женщина. После падения обломков БПЛА в Ломоносовском районе региона произошли, возгорания удалось быстро потушить.

Сегодня Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург, чтобы поздравить военнослужащих Военно-морского флота с днем ВМФ. Владимир Путин также посетил морской технический университет, военные учения, заслушал доклады военачальников, осмотрел слаженность частей и часть стрельб.