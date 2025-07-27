В Белгородской области погиб мужчина при ударе дрона ВСУ

При атаке БПЛА на хутор Бондаренков Шебекинского округа погиб мужчина. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон ВСУ ударил автомобиль погибшего, в котором он находился со своей женой.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Также он сообщил, что супруга погибшего получила осколочные ранение и закрытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в белгородскую больницу № 2, где сейчас врачи ей оказывают необходимую помощь.

Вчера губернатор Гладков сообщал об атаке ВСУ на Белгородскую область с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотников. Пострадали двое мирных жителей, они получили осколочные ранения и баротравмы.