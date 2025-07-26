Двое гражданских ранены в результате ударов ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области в субботу, 26 июля, зафиксированы два инцидента с пострадавшими среди мирного населения в результате атак ВСУ на регион. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Белгородском районе и атаки беспилотника в Валуйском округе пострадали двое местных жителей.
В районе села Беловское Белгородского района после обстрела из РСЗО мужчина получил баротравму и осколочные ранения лица и руки. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. По данным МЧС, в результате обстрела повреждены два транспортных средства, возгораний в частных домах не было.
В этот же день в поселке Уразово Валуйского городского округа беспилотник атаковал «коммерческий объект», собщил губернатор. Местный житель получил баротравму, но отказался от госпитализации после оказания помощи на месте. В результате взрыва в здании повреждены остекление и оборудование.