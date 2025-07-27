Конкуренция выше среднего

В 10 из 11 субъектов РФ, где осенью изберут региональные парламенты, завершилось выдвижение кандидатов. Пока самый высокий уровень конкуренции зафиксирован в Республике Коми, где на выборы в Госсовет заявились девять партий, а конкурс по мажоритарным округам составил 7,6 человека на мандат. Меньше всего партийцев заинтересовали выборы в заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа, где выдвинуты всего четыре партсписка. Всего же в этих кампаниях пожелали участвовать 13 из 23 зарегистрированных российских партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

25 июля закончился процесс выдвижения кандидатов в Воронежскую облдуму: на выборы заявились все пять думских партий и непарламентская партия «Родина». Последним из 11 субъектов, где в сентябре изберут депутатов заксобраний, процесс выдвижения 1 августа официально завершит Калужская область. А в некоторых регионах, где выборы стартовали раньше (например, в Коми, Белгородской, Челябинской и Костромской областях), закончилась уже и регистрация кандидатов.

Пока на выборы в региональные парламенты заявились в среднем почти по семь партий.

Наибольшую активность партийцы проявили в Коми и Костромской области (по девять выдвинутых списков), наименьшую — в Ямало-Ненецком автономном округе (четыре списка) и Магаданской области (пять), где будут представлены лишь парламентские партии (см. график). При этом на один мандат по мажоритарным округам в Коми претендуют в среднем по 7,6 кандидата, тогда как в Калужской области конкурс среди одномандатников пока составляет менее 2,5 человека на одно место. Отметим также, что Республика Коми была одним из лидеров по числу выдвиженцев и на проходящих одновременно с парламентскими губернаторских выборах (12 человек), но регистрацию в итоге получили только пять кандидатов.

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Четыре думские партии выдвинулись во всех 11 регионах, а вот «Новые люди» пропустят выборы на Ямале и в Белгородской области. Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что партия решила не участвовать в белгородской кампании и направить средства, выделенные на выборы, в Фонд помощи раненым детям. Напомним, что еще в мае местные единороссы и губернатор Вячеслав Гладков призвали все партии передать деньги, выделенные на агитацию, на помощь пострадавшим от атак жителям области, но о неучастии в выборах речь не шла.

Самой активной среди непарламентских партий оказалась Партия пенсионеров, выдвинувшая свои списки в семи из 11 регионов.

В четырех кампаниях отметились «Коммунисты России» и «Родина», в двух — «Яблоко» и «Зеленые». Одним выдвинутым списком ограничились Партия социальной защиты, Российская партия свободы и справедливости и «Зеленая альтернатива».

В восьми субъектах, где предусмотрены общерегиональные части партсписков (их нет в ЯНАО, Костромской и Курганской областях), единороссов, как обычно в последние годы, ведут на выборы «паровозы» в лице действующих губернаторов. Ту же тактику по заложенной еще Владимиром Жириновским традиции использует и ЛДПР, чьи списки почти повсеместно (за исключением Коми) возглавляет председатель партии Леонид Слуцкий. У других парламентских оппозиционных партий роль «паровозов» кое-где играют известные депутаты Госдумы: например, Владислав Даванков («Новые люди») идет первым номером партсписка в Новосибирской области, Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») — в Челябинской области, Олег Михайлов (КПРФ) — в Коми.

При этом в руководстве некоторых непарламентских партий обнаружились «многостаночники», участвующие в выборах сразу в нескольких регионах.

Так, лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович, ранее выдвинувшийся в губернаторы Ленинградской области, возглавляет общерегиональную часть списка в Рязанской области и Старооскольскую региональную группу в Белгородской области. А зампред центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов идет третьим номером в Белгородской области и первым — в Новосибирской.

В первых тройках «Единой России» есть и другие заметные кандидаты. К примеру, в Новосибирской области в головную часть списка вошел действующий сенатор Александр Карелин, а в Воронежской области — спикер облдумы Владимир Нетесов. Кроме того, верхушки своих партсписков единороссы укрепили участниками специальной военной операции и других военных кампаний. В частности, в число кандидатов вошли Герои России Юрий Ераховец (Воронежская область) и Станислав Кочев (Коми), а также ветераны СВО Артур Титов (Калужская область), Андрей Орехов и депутат Госдумы Олег Голиков (оба — Челябинская область).

Божена Иванова