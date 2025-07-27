Пораженческие разговоры обошлись в 2,5 млн

Как стало известно “Ъ”, военный суд в Ростове-на-Дону смягчил приговор прапорщику одной из местных воинских частей Сефербегу Гаджиеву. Сначала он получил внушительный срок за то, что пугал своих сослуживцев рассказами о якобы успехах украинской армии и неудачах российской. Однако апелляционная инстанция с учетом смягчающих обстоятельств заменила лишение свободы штрафом, вернула осужденному звание, и теперь он может продолжить службу в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях апелляционная коллегия Южного окружного военного суда рассмотрела жалобу на приговор, вынесенный Сефербегу Гаджиеву гарнизонным судом Ростова-на-Дону. Военный был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, совершенном с использованием своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Эта статья в Уголовный кодекс была внесена, напомним, вскоре после начала СВО, а инкриминированная прапорщику Гаджиеву ее часть предусматривала от штрафа до десяти лет лишения свободы.

Как установил суд первой инстанции, Сефербег Гаджиев вел пораженческие разговоры с сослуживцами 7 и 11 сентября прошлого года. Тогда он являлся начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.

Как сказано в судебных документах, «желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО».

С какой целью прапорщик это делал, осталось неясным. «Реализуя задуманное,— говорится в деле,— Гаджиев в ходе беседы с подчиненными ему военнослужащими… публично сообщил им под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию относительно истинного хода выполнения задач СВО, показывая свою осведомленность о якобы реальном положении вооруженных сил РФ, преувеличив успехи противника на территории Донецкой народной республики и негативно оценив действия вооруженных сил РФ».

Сефербег Гаджиев полностью признал вину и в апреле этого года получил пять с половиной лет колонии общего режима с лишением воинского звания и права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах и органах местного самоуправления.

Как пояснил “Ъ” адвокат осужденного Александр Веремеев, в апелляционной жалобе он со своим подзащитным не просил оправдания или отмены приговора и нового процесса. «Речь шла о нарушении норм УПК и тех обстоятельствах, которые проигнорировал суд первой инстанции»,— пояснил защитник. По его словам, о якобы имевших место победах ВСУ и неудачах российских войск в ДНР Гаджиев говорил в частной беседе с сослуживцами, а потому в его действиях отсутствовал признак совершения преступления «с использованием служебного положения», соответственно, квалифицировать его действия следовало по гораздо более мягкой ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (до пяти лет колонии). Также защита указывала на чрезмерную жесткость наказания, при назначении которого суд не учел раскаяние обвиняемого и данные о его личности — например, о пожертвовании им через своего представителя 10 тыс. руб. Ростовскому центру помощи детям. Кроме того, фигурант был награжден медалью «За отличие в службе» II степени, грамотами «за разумную инициативу, усердие и отличие по службе».

Наконец, защита ссылалась на наличие у осужденного престарелых родителей и малолетнего ребенка, а также его намерение отправиться на СВО.

Военный прокурор просил оставить приговор без изменений. В итоге тройка судей, опираясь на показания свидетелей, пришла к выводу, что прапорщик не был инициатором преступных разговоров, выраженное им мнение собеседники «не воспринимали в качестве навязываемого им или обязательного для них, поскольку беседа между ними носила бытовой характер, а на их личную позицию относительно СВО сказанное Гаджиевым не повлияло, так как они остались при своем мнении». В итоге окружной суд отказался переквалифицировать обвинение, но заменил срок на штраф в размере 3 млн руб. и вернул осужденному звание. Срок пребывания прапорщика под арестом суд зачел в размер назначенного штрафа, снизив сумму до 2,5 млн руб. «Суд принял соломоново решение, но оно нас полностью удовлетворяет»,— сообщил адвокат Веремеев.

Сефербег Гаджиев, участвовавший в заседании суда по видео-конференц-связи из СИЗО-3 ГУФСИН по Ростовской области, был освобожден из-под стражи и уже вечером вернулся домой.

Сергей Сергеев