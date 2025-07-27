ЦСКА обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл в домашнем матче «Ахмат» из Грозного со счетом 2:1. Матч состоялся в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Счет открыл нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья. Он забил первый мяч на 15-ой минуте игры. В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Данил Круговой сравнял счет. Через минуту он повторно забил гол и принес своей команде победу.

Следующие матчи команд пройдут 3 агуста. «Ахмат» встретится с «Динамо» из Махачкалы, а ЦСКА сыграет с «Зенитом».