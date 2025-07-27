Бастрыкин потребовал доклад о пожаре с четырьмя погибшими в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования возгорания в поселке Горный Щит в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. В пожаре погибли четверо, в том числе трое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Пожар произошел в ночь на 26 июля. Сгорел деревянный домик с баней на первом этаже. По предварительной версии, причиной возгорания стали проблемы с проводкой — домик был приобретен 19 июля, и ее могли не проверить. Вечером 25 числа к хозяйке участка приехала подруга с детьми, они сходили в баню и легли спать.

В пожаре погибла гостья, двое детей хозяйки домика трех месяцев и шести лет, 17-летний подросток из Екатеринбурга — друг дочери погибшей. В больнице находится хозяйка домика, а также шестилетний сын погибшей с 60% ожогов. 10-летний ребенок и 16-летняя дочь погибшей от госпитализации отказались.

СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работает усиленная следственная группа следователей и криминалистов СК России. О ходе расследования доложит глава свердловского управления СКР Богдан Францишко.

Анна Капустина