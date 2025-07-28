В новых антимошеннических поправках предусмотрели исключение для звонков из Белоруссии

Правительство дорабатывает второй пакет мер против телефонного и интернет-мошенничества. Согласно новой версии документа, запрет на международные звонки не будет распространяться на белорусские номера. Также в УК предлагают ввести отдельную статью за компьютерное вымогательство с наказанием до 15 лет. С новой версией второго пакета антифрод-поправок ознакомился «Ъ».

Другие изменения второго пакета мер включают:

ограничение количества банковских карт на одного гражданина до 10 вместо 20;

обязательную передачу записей подозрительных звонков в антифрод-систему;

ответственность операторов за нарушения при продаже SIM-карт.

Эксперты отмечают, что исключение Белоруссии может быть связано с союзническими отношениями. При этом есть опасения, что запрет на международные звонки ускорит переход мошенников в мессенджеры.

Законопроект пока проходит согласование и может быть скорректирован. В Минцифры подчеркивают, что окончательные меры еще не утверждены.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «С мошенниками разговор короткий».