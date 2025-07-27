Допрос без привилегий

Право обвиняемого давать показания по существу выдвинутых против него обвинений не предполагает его допроса по обычной видео-конференц-связи (ВКС), разъяснил Конституционный суд (КС). По мнению КС, это ставило бы скрывшихся от правосудия лиц в привилегированное положение. При этом в своем определении суд подтвердил существующую практику, в рамках которой для проведения следственных действий могут быть использованы лишь спецсистемы ВКС, имеющиеся у российских правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для проверки норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) стала жалоба Артема Манилова, одного из основателей IT-проекта «Честный агент», специализирующегося на ритуальных услугах. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Бизнесмен, живущий сейчас в Израиле, не признает себя виновным и готов был ответить на все вопросы дистанционно. Через своего адвоката он обратился к следователю с ходатайством о даче показаний посредством ВКС, но получил отказ. Следователь также отказался приобщить к делу письменный опрос предпринимателя, проведенный его защитником.

Господин Манилов обжаловал отказ в суде, но тот пришел к выводу, что решение было принято в пределах процессуальных полномочий следователя. В своем обращении в КС бизнесмен доказывал, что такое положение дел нарушает его право на защиту. Ведь по закону он имеет право возражать против предъявленного обвинения, а значит, должен иметь возможность доносить свою позицию любым доступным для него способом, в том числе по видеосвязи.

Однако КС с ним не согласился. Чтобы воспользоваться принадлежащими ему процессуальными правами, обвиняемый обязан соблюдать предусмотренные законом процедуры, включая очное участие в производстве по делу, говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

Скрываясь от следствия и суда, он сам ограничивает свои права.

Уклонение от правосудия не может служить основанием для предоставления скрывшимся обвиняемым дополнительных прав и гарантий — это означало бы поощрение злоупотребления правом и ставило бы уехавшего в привилегированное положение по отношению к иным обвиняемым.

УПК не исключает возможности проведения следственных действий посредством видеосвязи, напомнил КС, но для этого могут быть использованы только ведомственные системы ВКС и с учетом установленных законом особенностей.

А вот допрос по ВКС лица, находящегося в международном розыске и вне пределов РФ, УПК вообще не предусматривает, подчеркивается в определении.

Получается, что за находящимися вне России гражданами КС признал только усеченное право на защиту, констатирует адвокат Артема Манилова Наталья Земскова. Бизнесмен не уклоняется от дачи показаний, напротив, настойчиво пытается это сделать, но он проживает в другой стране, указывает она. КС не раз говорил, что лицо, находящееся в международном розыске, имеет право на защиту, а УПК провозглашает незыблемое право любого обвиняемого давать показания и возражать против предъявленного обвинения и это право не содержит никаких исключений, настаивает госпожа Земскова.

«Очень интересная формулировка, а особенно про некое привилегированное положение»,— полагает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. С одной стороны, отмечает он, УПК предусматривает возможность производить допросы дистанционно с использованием технических средств. С другой — если человек действительно давно проживает за пределами России и не обязан нести расходы на прибытие (не говоря уже о риске не вернуться обратно), то почему он должен быть лишен права изложить свою позицию, рассуждает эксперт. По его словам, этот вопрос может быть актуален для достаточно широкого круга интересантов, ведь число перебравшихся за границу россиян достаточно велико, а сроки давности по основной массе преступлений составляют до десяти лет.

Анастасия Корня