РЕН ТВ опубликовало список погибших при взрыве дома в Саратове

В Саратове продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова. Инцидент произошел 25 июля, разрушив квартиры седьмого по десятый этажи. В результате погибли семь человек, включая ребенка. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о привлечении к работам альпинистов областной службы спасения.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших: Артем Гаспарян (23 года), Екатерина Ерофеева (32 года), несовершеннолетний С. Ерофеев, Г. Ерофеев (33 года), А. Райкин (41 год), О. Мещеряков (55 лет) и Юрий Якобенко (39 лет).

На месте работают сотрудники МЧС России и областной службы спасения. К утру вывезено более 2 тыс. кубометров мусора. Для пострадавших организованы пункты размещения с горячим питанием. Следственная группа под руководством Дмитрия Костина расследует дело о некачественных услугах, приведших к возгоранию бытового газа.

Никита Маркелов