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Взорванный в Саратове дом на Блинова разбирают альпинисты Облспаса

В Саратове продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в десятиэтажном доме на ул. Блинова. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к ликвидации последствий привлечены альпинисты спецотделения областной службы спасения. 25 июля взрыв разрушил квартиры с 7 по 10 на угловой секции и унес жизни семи человек, включая ребенка.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и областной службы спасения. Для разборов завалов задействована специализированная техника. Губернатор отметил, что ресурсы для проведения работ имеются в достаточном объеме.

Фотогалерея

Дом на Блинова и окрестности в день взрыва

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Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору.

После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору.

Фото: Коммерсантъ

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

Фото: Коммерсантъ

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

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Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору.

Фото: Коммерсантъ

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак

Фото: Коммерсантъ

После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой

Фото: Коммерсантъ

Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже

Фото: Коммерсантъ

Смотреть

Вывоз обломков продолжается круглосуточно. К утру вывезено более 2 тыс. кубометров мусора. Пункты размещения для пострадавших продолжают работу, предоставляя горячее питание. На данный момент там находятся девять человек, но места готовы для всех нуждающихся. Началась работа по восстановлению утраченных документов и оказанию материальной помощи пострадавшим.

Следственная группа под контролем руководителя СУ СКР по региону Дмитрия Костина расследует дело о некачественных услугах, результатом которого стало возгорание бытового газа.

Никита Маркелов