Взорванный в Саратове дом на Блинова разбирают альпинисты Облспаса

В Саратове продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в десятиэтажном доме на ул. Блинова. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к ликвидации последствий привлечены альпинисты спецотделения областной службы спасения. 25 июля взрыв разрушил квартиры с 7 по 10 на угловой секции и унес жизни семи человек, включая ребенка.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и областной службы спасения. Для разборов завалов задействована специализированная техника. Губернатор отметил, что ресурсы для проведения работ имеются в достаточном объеме.

Фотогалерея Дом на Блинова и окрестности в день взрыва Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору. Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 13 Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 части квартир разлетелись по окрестному частному сектору. Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Взрыв на Блинова, 2 привлек внимание множества зевак Фото: Коммерсантъ После взрыва на Блинова, 2 окрестные улицы и дворы заняты спецтехникой Фото: Коммерсантъ Подъезды к дому на Блинова, 2 после взрыва перекрыты — пешеходов и водителей разворачивают полицейские и гвардейцы Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ В доме на Блинова, 2 взорвались квартиры на верхнем этаже Фото: Коммерсантъ Смотреть

Вывоз обломков продолжается круглосуточно. К утру вывезено более 2 тыс. кубометров мусора. Пункты размещения для пострадавших продолжают работу, предоставляя горячее питание. На данный момент там находятся девять человек, но места готовы для всех нуждающихся. Началась работа по восстановлению утраченных документов и оказанию материальной помощи пострадавшим.

Следственная группа под контролем руководителя СУ СКР по региону Дмитрия Костина расследует дело о некачественных услугах, результатом которого стало возгорание бытового газа.

Никита Маркелов