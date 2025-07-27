Взорванный в Саратове дом на Блинова разбирают альпинисты Облспаса
В Саратове продолжаются работы по разбору завалов после взрыва в десятиэтажном доме на ул. Блинова. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что к ликвидации последствий привлечены альпинисты спецотделения областной службы спасения. 25 июля взрыв разрушил квартиры с 7 по 10 на угловой секции и унес жизни семи человек, включая ребенка.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС России и областной службы спасения. Для разборов завалов задействована специализированная техника. Губернатор отметил, что ресурсы для проведения работ имеются в достаточном объеме.
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Дом на Блинова и окрестности в день взрыва
Вывоз обломков продолжается круглосуточно. К утру вывезено более 2 тыс. кубометров мусора. Пункты размещения для пострадавших продолжают работу, предоставляя горячее питание. На данный момент там находятся девять человек, но места готовы для всех нуждающихся. Началась работа по восстановлению утраченных документов и оказанию материальной помощи пострадавшим.
Следственная группа под контролем руководителя СУ СКР по региону Дмитрия Костина расследует дело о некачественных услугах, результатом которого стало возгорание бытового газа.