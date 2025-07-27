Греция запросила помощи ЕС в тушении лесных пожаров

Греция, где бушуют мощные лесные пожары, обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении шести пожарных воздушных судов в рамках механизма гражданской защиты Евросоюза. Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на пожарную службу, первые два самолета должны прибыть сегодня из Италии. Кроме того, на поддержку греческим пожарным уже направлено несколько расчетов из Чехии.

Лесные пожары в Греции, как и в соседней Турции, бушуют с конца июня в условиях засухи, сильного ветра и аномальной жары. В конце июня огонь уничтожил леса и строения на площади 4,7 тыс. га на острове Хиос, из-за пожаров на Крите были эвакуированы в безопасные места более 5 тыс. человек.

За последние 24 часа выявлено 52 новых очага возгорания. Сейчас пожары бушуют в пригородах Афин, где с огнем борются 145 пожарных, 10 самолетов, 7 вертолетов. Несколько жителей госпитализированы. Масштабные пожары также бушуют на островах Эвбея и Китира, где работают 335 пожарных, 19 самолетов и 13 вертолетов.

Как сообщают жители Китиры, «сгорели дома, ульи, оливковые деревья», а сейчас прямая угроза возникла для расположенного на острове монастыря. На Эвбее несколько населенных пунктов остались без электричества, шестеро пожарных госпитализированы с ожогами.

Пожарная служба Греции сообщает, что угроза новых возгораний сохраняется в условиях жары и сильного ветра. Сегодня температура воздуха в отдельных районах страны достигает +44°С. Жара, по прогнозам, продержится еще как минимум до вечера понедельника.

Алена Миклашевская