Инвесторы залезли в долги

Мировые инвесторы рекордными за пять лет темпами вкладывают средства в облигационные фонды. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за последнюю неделю в них было инвестировано без малого $26 млрд. Инвесторы фиксируют высокие ставки не только по долларовым бумагам, но и в валютах развивающихся стран, что отражает смягчение денежно-кредитной политики мировых центробанков. Российский рынок облигаций также привлекает инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Международные инвесторы проявляют повышенный интерес к облигациям, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 22 июля, составил $25,9 млрд. Это на четверть выше показателя предшествующей недели и максимальный результат с июня 2020 года. Текущая неделя стала 13-й подряд, когда международные инвесторы наращивали вложения в фонды облигаций. Суммарный объем инвестиций составил почти $220 млрд.

Спрос на облигации растет из-за смягчения мировыми финансовыми регуляторами денежно-кредитной политики (ДКП). По оценке BofA, средняя мировая процентная ставка снизилась с 4,8% до 4,4% за последние 12 месяцев. В частности, за этот период ФРС и Банк Англии сократили ставки на 100 базисных пунктов (б. п.), ЕЦБ — на 200 б. п., Народный банк Китая — на 40 б. п. Национальный банк Швейцарии снизил ставку до 0%. Аналитики не исключают того, что в ближайшие месяцы мировой индикатор может опуститься до 3,9%, чему буду способствовать действия ФРС и центробанков развивающихся стран по дальнейшему смягчению ДКП. «Инфляция в США замедляется, экономика движется к "мягкой посадке", а геополитическая и "тарифная" напряженность снизилась. Все это создает пространство для снижения инфляционного давления и, как следствие, дальнейшего смягчения политики ФРС»,— отмечает инвестиционный стратег Skyfort Capital Андрей Опарин.

Таким предпочтениям способствует и конъюнктура широкого рынка акций. За последние три месяца индекс MSCI World (глобальный индекс фондового рынка, который отслеживает деятельность около 1500 крупных и средних компаний из 23 развитых стран) вырос на 13%, что в значительной степени связано с ростом акций компаний «великолепной семерки» (крупнейших и наиболее влиятельных технологических компаний США, в частности Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla и др.), основная часть которых подорожала на 21–30%. Вдобавок к этому премия за риск по американским акциям (это дополнительная доходность, которую инвесторы ожидают получить за вложения в такие ценные бумаги по сравнению с облигациями) находится вблизи нуля, указывает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. «Когда акции не приносят адекватную премию за риск, инвесторы начинают выбирать стабильность. Фиксированный доход, понятный срок держания, более или менее осознанные риски»,— поясняет эксперт.

Основным спросом, как и прежде, пользуются фонды, ориентированные на корпоративные облигации инвестиционного уровня (IG Bond). По итогам недели чистые привлечения в этот сегмент составили $10,3 млрд, что на 8% выше показателя предшествующей недели. Высокий интерес мировые инвесторы проявляют и к другим категориям фондов, в том числе к долговым инструментам развивающихся стран (Emerging Markets, EM, $5,7 млрд), US Treasuries ($3,8 млрд) или к высокодоходным облигациям ($2,4 млрд). «В ряде стран Латинской Америки и Азии реальные ставки высокие при относительно контролируемой инфляции. Поэтому EM-долг выглядит интереснее и по риск-профилю, и по carry trade (заработок за счет разницы процентных ставок.— “Ъ”)»,— отмечает госпожа Николаева.

Растет интерес и к облигациям в России. По оценке “Ъ”, основанной на данных InvestFunds, с начала июля только пять крупнейших по объему активов розничных облигационных ПИФов привлекли более 66 млрд руб. Это на четверть больше суммарных привлечений фондов данного типа в июне. Причина растущей популярности таких инвестиций — в ожидании снижения ключевой ставки Банком России. 25 июля регулятор уменьшил ее на 200 б. п., до 18%, а также не исключил дальнейшее снижение. «Облигации остаются интересным активом в период смягчения ДКП, так как получают не только купон, но и положительную переоценку по телу долга»,— поясняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Виталий Гайдаев