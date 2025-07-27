Портфельная готовность

Компания «ТЕХНО Лизинг» увеличила свой портфель, купив 108 лизинговых договоров у «Восточный Ветер Финанс» с совокупным объемом будущих лизинговых платежей на 1 млрд руб. Это небольшая, но знаковая сделка: ранее участники рынка предпочитали приобретать лизинговые компании целиком. Эксперты отмечают, что в условиях стагнации рынка такие сделки являются актуальными, однако сложность их структурирования может ограничить массовое распространение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В конце прошлой недели лизинговая компания «ТЕХНО Лизинг» заявила о завершении сделки по приобретению лизингового портфеля компании «Восточный Ветер Финанс». Портфель состоит из 108 договоров, заключенных в 2024 году. По данным отчетности «Восточный Ветер Финанс» по РСБУ за 2024 год, арендные платежи на ближайшие пять составят 927 млн руб., из которых в 2025 году ожидается свыше 448 млн руб. В «ТЕХНО Лизинге» отметили, что приобретение лизингового портфеля дополнительно диверсифицирует уже имеющийся портфель по регионам, видам и маркам техники, по лизингополучателям. В компании «Восточный Ветер Финанс» не ответили на запрос “Ъ”.

Приобретение портфеля лизинговых договоров — довольно редкое явление на рынке, по крайней мере в публичном поле.

Гораздо чаще в последние годы фигурировали сделки по покупке лизинговых компаний. Например, группа «Инсайт» в 2022–2023 годах приобрела «Сименс Финанс» (ныне «ДельтаЛизинг»), «Джон Дир Файненшнл» (ныне «Флит Финанс»), «РНЛ Лизинг» (ныне «Флит Автолизинг»). Кроме того, в 2023 году банк «Траст» продал «Балтийский лизинг» компании, входящей в группу «Контрол Лизинг», а в 2024 году «Интерлизинг» приобрел «Практику ЛК». Как пояснили в «ТЕХНО Лизинге», на протяжении последних нескольких лет оценка портфелей с целью приобретения проходит постоянно, «но по ряду причин до заключения сделки не всегда доходит».

При этом для «ТЕХНО Лизинга» объем нового бизнеса в 2024 году составил 3,4 млрд руб. (51-е место, по оценке «Эксперт РА»). Это довольно значительная сделка. Гендиректор «Регион Лизинг» Рустем Мухамедов отмечает, что «в текущих рыночных условиях, когда многие компании сталкиваются со снижением объемов нового бизнеса, такие сделки приобретают особую актуальность». Партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Ольга Богданова отмечает, что «приобретение готового лизингового портфеля дает быстрый рост бизнеса без необходимости привлечения клиентов с нуля».

При этом эксперты и участники рынка отмечают, что такие сделки являются сложными с точки зрения структурирования и сопряжены с высокими операционными расходами.

В «Альфа-лизинге» указывают, что одним из главных вопросов остается освобождение имущества из-под залога лизинговой компанией. Новый лизингодатель предпочитает платить за имущество после его передачи в собственность, причем необремененное, а старая лизинговая компания не может его передать в собственность необремененным, не погасив соответствующий кредит в своем финансирующем банке, отмечают там. Кроме того, в компании обращают внимание на риски двустороннего формата сделки (без участия лизингополучателя) и оспаривания лизингополучателем или поручителем такой сделки, риски оспаривания лизингополучателем сделки, заключенной с первоначальным лизингодателем, риски оспаривания кредитором-лизингополучателем одностороннего изменения должника в части незачтенного аванса.

В «ТЕХНО Лизинге» не раскрыли цены сделки. По оценке начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, вероятная цена сделки находится в диапазоне 85–90% от NPI (стоимости внедрения нового продукта). Если объем платежей — около 1 млрд руб., то с учетом рисков и стоимости денег портфель мог быть продан с дисконтом от 5% до 20%, оценивает он. При этом директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что «Восточный Ветер Финанс» — это кэптивная лизинговая компания, ключевой целью которой является содействие в поддержании спроса на тягачи, которые импортирует компания-дистрибутор. Таким образом, по его словам, стоимость портфеля уже включает в себя маржу дистрибутора, а полученные от продажи портфеля средства можно реинвестировать в новые закупки и наращивание бизнеса.

Вместе с тем эксперты ожидают роста числа таких сделок. Олег Абелев считает, что практика станет более распространенной, если продолжится консолидация рынка и снижение стоимости заимствований, поскольку крупные игроки смогут дешевле рефинансировать приобретенные активы. «Для игроков с небольшим портфелем это может стать эффективным инструментом роста»,— констатирует Рустем Мухамедов.

Елена Ванюшина, Ксения Дементьева