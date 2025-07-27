Telegram озаботился возрастом пользователей

Telegram запустил официального бота, который проверяет возраст пользователей. Инструмент доступен только в Великобритании, отмечает профильное издание «Код Дурова». Эксперты не исключают, что со временем он станет актуальным и для россиян. Внутри бота можно запустить специальную камеру для сканирования лица. Разработчики утверждают, что данные якобы даже не попадут на серверы Telegram и после должны разблокироваться фото и видео с плашкой «18+». Инструмент стал ответом на британский закон, который требует от онлайн-платформ подтверждать, достиг ли владелец аккаунта совершеннолетия. В противном случае площадкам с контентом для взрослых, например, порносайтам грозит штраф до 18 млн фунтов или 10% дохода компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как Telegram в дальнейшем может использовать технологию для проверки возраста? Маркетинговый аналитик, эксперт в сфере технологий Алексей Никушин допускает, что бот в том числе пригодится для криптопроектов Павла Дурова: «Часть этого функционала может быть в дальнейшем использована для верификации на платформе TON или в самом Telegram. То есть сейчас в боте нет никаких указаний, никакой информации о том, что это действительно проверка и подтверждение личности. Для этого необязательно должны быть какие-то отдельные приложения, это может быть некое количество ботов внутри Telegram, я имею в виду Mini Apps, или обеспечение доступа к различному контенту, подтверждение авторства Telegram-канала. Это может быть хорошим подспорьем, например, для таргетинга, да и для демографических характеристик это очень хорошо.

Я считаю, что никоим образом это не влияет на рекламные доходы Telegram. Этот бот запущен только в Соединенном Королевстве. Не так много людей оттуда им пользуется. Скорее всего, Telegram в некоторых локациях будет платить меньше штрафов».

BBC отмечает, что 25 июля верифицировать возраст британских пользователей начали тысячи сайтов. Среди крупных ресурсов проверку ввели медиаплатформа Reddit и мессенджер Discord. Бот можно считать только формальным ответом на требования закона, считает медиаисследователь, сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова. По ее словам, инструмент могут дополнить верификацией через официальные документы, в том числе в России: «Очень сложно отследить и понять, что человеку 18 лет или меньше. Происходят разные преступления: распространение порнографии и прочее. Ботом, мне кажется, не решить эту проблему.

Непонятно, как он будет работать, потому что сейчас уже можно нагенерить любой портрет и попытаться его, например, приложить. Мессенджеры не обязуют никаким образом маркировать контент по возрасту.

Нет такого правила и нет таких действий. Мессенджер — это социальная сеть, и по факту в соцсетях не нужно маркировать контент. Там есть история с детским доступом, но в Telegram такого нет. Если говорить про российские реалии, то можно идти по пути медиа, когда и СМИ, и интернет-издания обязаны по закону маркировать контент. Но тогда нужно Telegram из мессенджера превратить, условно, в СМИ. Посмотрим на опыт Великобритании, может, он будет успешен. Но если это не будет никак привязано к каналу "Госуслуг", просто по фотографии, то очень сложно идентифицировать, есть человеку 18 или нет».

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября разработать дополнительные ограничения для коммуникационных сервисов из недружественных стран, так как «надо их душить». Готовится и соответствующий список платформ. В Госдуме на этом фоне призывали мессенджер WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка. Замглавы комитета по информационной политике Антон Горелкин уточнил, что, по его мнению, Telegram в тот список не попадет, если будет выполнять требования российского законодательства и «доказывать желание сохраниться на рынке». Инструменты, которые создаст компания Павла Дурова для российских пользователей, будут зависеть от конкретных требований властей, пояснил директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго:

«Нет проблем: наши законодатели могут установить определенные возрастные запреты, и тогда той или иной системе придется вводить какие-то формы контроля. Это вполне реально и решаемо. Другое дело, что наши пользователи более осторожны, и идея предложения сканирования лиц всегда будет вызывать опасения из возможной утечки данных. Пока у нас идет трудный этап локализации иностранных мессенджеров. Игра эта, в общем-то, в одни ворота, и понятно, что она может достаточно плохо кончиться. В государственном же сервисе уже будет идентификация по "Госуслугам" и все данные о нас, поэтому вопрос возрастного ценза всплывать не будет.

При этом идентификация по лицу — далеко не единственный инструмент, есть масса других, до привязки номера сотового телефона или банковской карты, по которым тоже можно получить информацию о достигнутом совершеннолетии пользователя».

Ранее СМИ заметили на сайте Роскомнадзора обновленную информацию о статусе Telegram в России. Согласно ей, юрлицо мессенджера могло запустить процедуру «приземления». Зарубежные интернет-сервисы обязаны создавать в РФ филиалы и регистрироваться в РКН. Telegram вошел в его реестр в 2021 году, тогда же могла быть подана заявка на регистрацию российского юрлица, однако до сих пор она не исполнялась Роскомнадзором.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова