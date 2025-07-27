US Sun: Тейлор Свифт готовит новый «сверхсекретный» проект

Американская певица Тейлор Свифт занимается съемкой нового видеоклипа, сообщает US Sun (американское издание британского The Sun) со ссылкой на «инсайдеров» в окружении певицы.

Съемки проходят в Лос-Анджелесе, но, по словам источников газеты, это единственное, что можно знать наверняка. «Проект настолько сверхсекретен, что тем, кто работает на площадке, не дают даже послушать мелодию, только ритм»,— цитирует таблоид одного из своих источников.

Последний, одиннадцатый студийный альбом певицы «The Tortured Poets Department» вышел в апреле прошлого года. С тех пор ее фанаты, как напоминает пресса, следят за каждой публикацией в соцсетях в надежде найти хотя бы намек на предстоящий релиз.

Представители госпожи Свифт не отвечают на запросы СМИ о публикации US Sun.

Виктор Буй