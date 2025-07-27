РЖД добавили места в «Сапсанах» на фоне ограничений в «Пулково»

Российские железные дороги (РЖД) увеличили количество мест в поездах «Сапсан» на 27 и 28 июля из-за введенных ограничений в аэропорту Петербурга Пулково. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для удобства пассажиров добавлены дополнительные поезда в сдвоенном составе: поезд № 783 отправится из Санкт-Петербурга в Москву 27 июля в 20:50, а поезд № 756 выйдет из Москвы в Санкт-Петербург 28 июля в 6:50. Билеты уже доступны для продажи в приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД и в кассах вокзалов. В компании отметили, что при технической возможности будут увеличивать длину регулярных составов и назначать дополнительные рейсы.

Рост занятости железнодорожных перевозок связан с задержками авиарейсов в аэропорту Пулково. Введенные ограничения возникли на фоне ночного налета украинрских беспилотников на Ленинградскую область. Ограничения в Пулкове были введены утром 27 июля. Аэропорт возобновил работу в 11:36 мск.