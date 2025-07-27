Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с днем ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с днем Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Поздравляем защитников морских рубежей, ученых и кораблестроителей, преподавателей и курсантов военно-морских учебных заведений, всех жителей нашего города!»— говорится в сообщении.

Господа Беглов и Бельский подчеркнули, что город более 300 лет несет звание морской столицы России. Именно на берегах Невы Петр Великий создал верфи, которые продолжают строить лучшие в мире корабли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал об отмене концерта ко дню ВМФ в Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это случилось из соображений безопасности.

Андрей Маркелов