Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с днем ВМФ
Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский поздравили петербуржцев с днем Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Поздравляем защитников морских рубежей, ученых и кораблестроителей, преподавателей и курсантов военно-морских учебных заведений, всех жителей нашего города!»— говорится в сообщении.
Господа Беглов и Бельский подчеркнули, что город более 300 лет несет звание морской столицы России. Именно на берегах Невы Петр Великий создал верфи, которые продолжают строить лучшие в мире корабли.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал об отмене концерта ко дню ВМФ в Петербурге. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это случилось из соображений безопасности.