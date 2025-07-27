«Руссо туристо облико морале» отстояли в суде

«Мосфильм» выиграл суд из-за футболки с героем Юрия Никулина. Предприниматель из Башкирии продавал товар на Wildberries. Кроме изображения актера, на футболке была цитата из «Бриллиантовой руки» «Руссо туристо облико морале». Киностудия обратилась в суд и потребовала компенсации в 50 тыс. руб. Тяжба продолжалась год и в итоге разрешилась в пользу истца. Но суд снизил компенсацию до минимальной: 10 тыс. руб. плюс судебные расходы: госпошлина в 2 тыс. руб., около 50 руб. за отправку письма и 200 руб. за саму футболку — представители студии купили ее в качестве доказательства нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В каких случаях использовать фразы из кино незаконно? На этот вопрос “Ъ FM” ответил партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников: «В принципе и отдельную фразу, и изображение можно посчитать самостоятельно охраняемыми объектами. У нас есть норма, которая позволяет защищать в качестве объекта авторского права не все произведение целиком, а его часть. Так охраняются персонажи, названия произведений, выдуманные отдельные локации, например. В данном деле, вероятнее всего, суд посчитал, что эта фраза в силу ее известности может признаваться охраняемой частью произведения. Ее использование без согласия правообладателя является нарушением.

С другой стороны, размер компенсации говорит о том, что суд не ставил себе целью невероятным образом наказать предпринимателя, а лишь обозначил, что есть право, оно должно охраняться и использовать без согласия правообладателя объект нельзя.

Есть различная практика, в частности, достаточно нашумевшее дело с фразой из инсталляции "Счастье не за горами". Это произведение было признано охраняемым, но фраза, его составляющая, является, так скажем, распространенной. То есть оно может быть воспринято не только как объект авторского права. Однако, согласитесь, "Руссо туристо" — более уникальная фраза. Сложно представить, что кто-то ассоциирует это с чем-то, кроме фильма "Бриллиантовая рука"».

Это не первый случай, когда «Мосфильм» судится с малым бизнесом из-за интеллектуальных прав. В картотеке арбитражных судов почти 90 дел, которые возбудил киноконцерн. Большая часть ответчиков — индивидуальные предприниматели из регионов. Общая сумма требований по делам составляет свыше 18 млн руб. Для юристов студии такие дела сродни тренировке, заметил юрист по авторским правам коллегии адвокатов «Улищенко и партнеры» Алексей Сорочихин: «Сложно судить, насколько сейчас юротделы "Мосфильма" или других медиагигантов охотятся за маленькими компаниями. Но в целом они всегда пытались защитить свои интересы путем подачи таких исков. Это формальность. Потому что если этого не делать, то таких небольших фирм просто становится больше. Тем более сейчас это стало очень обширно: маркетплейсы, площадки для продажи между физическими лицами вроде "Авито". То есть истцы выбирают одного наиболее яркого игрока, его наказывают, показывая, что он неправ. И, соответственно, остальным преподается определенный урок.

"Мосфильму" важно не наличие денежной компенсации, а вердикт, что факт нарушения есть.

Чтобы найти и выявить какие-то частные моменты, не требуется особо много времени и человеческих ресурсов. Достаточно проанализировать поисковые системы, маркетплейсы, собрать уже заведомо известный материал, зафиксировать фактическую продажу, может быть, осуществить контрольную закупку. В этом ничего сложного, с такой задачей справится, в принципе, любой рядовой юрист. Кроме того, это определенная тренировка для специалистов внутри компании».

Ранее «Мосфильм» выиграл спор о заставке со статуей «Рабочий и колхозница». Правнучка скульптора пыталась получить права на изображение, но Роспатент встал на сторону киноконцерна.

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Анжела Гаплевская