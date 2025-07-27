Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его вместе с оппозицией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что известный режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно с представителями оппозиции пытается свергнуть его с поста главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Посмотрите, до чего дошла эта бессмыслица – все они вместе: (журналист, преподаватель университета в Нови-Саде.— "Ъ") Динко Грухонич, Кустурица, (оппозиционный политик Ненад.— "Ъ") Чанак и (историк, преподаватель Белградского университета Мило.— "Ъ") Ломпар. Никакой разницы нет, есть общая мишень – это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Обвинения прозвучали на фоне недавних протестов в Сербии, участники которых требуют досрочных выборов и ответственности чиновников после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибло 16 человек. Господин Кустурица ранее выразил поддержку «политическим узникам» из Белграда и Ужице, задержанным за участие в этих протестах.

Кроме того, режиссер саркастично «поблагодарил» власти во главе с Александром Вучичем и первым вице-премьером Синишей Мали за закрытие 23 июля налоговой службой ресторана «Висконти», находящегося в его этно-туристическом комплексе Дрвенград.