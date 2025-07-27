В Дагестане фиксируют рекордные превышения нагрузки электросетей

За последние 10 дней в Дагестане шесть раз превышался максимальный уровень нагрузки электросетей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это рекордные показатели за последние годы. Несмотря на все усилия, пока наши сети к таким нагрузкам не готовы», — написал Сергей Меликов.

Причиной скачков электричества становится жаркая погода. Отмечается, что количество отключений, тем не менее, снизилось в два раза в сравнении с предыдущим годом.

«Среднее время устранения неполадок — 5 часов 10 минут. Но проблема по-прежнему стоит остро. Сети изношены, резко растет потребление, объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры недостаточен, а хаотичная и незаконная застройка усугубляет эти проблемы», — сообщает глава Дагестана.

Службы переведены в режим повышенной готовности. К реагированию готовы 678 специалистов ресурсоснабжающих организаций и почти 300 единиц техники.

Константин Соловьев