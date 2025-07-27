Будет членство, будут и санкции

Заявление сербского министра по делам евроинтеграции Неманьи Старовича о готовности Белграда ввести санкции против РФ ради вступления в ЕС вызвало политический скандал. В Сербии слова министра раскритиковало провластное «Движение социалистов» бывшего вице-премьера Александра Вулина, а сербский премьер Джуро Мацут поспешил заверить, что при его правительстве антироссийских санкций не будет. Впрочем, возможность введения санкций не раз допускал и сам президент Сербии Александр Вучич. Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” полагают, что подобные высказывания могут быть «своего рода пробным шаром для тестирования реакции общества» и сигналом для той его части, которая выступает за скорейшее вступление в Евросоюз. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

О готовности Белграда ввести санкции против России сербский министр по делам евроинтеграции Неманья Старович заявил в интервью австрийскому агентству APA, которое вышло в конце минувшей недели. Министр заверил, что Сербия готова полностью присоединиться к санкциям против РФ, «когда будет ясно просматриваться сербское членство в ЕС», то есть за несколько месяцев до вступления. Сейчас же, по его словам, Белград не участвует в антироссийских санкциях, поскольку «на РФ это бы никак не повлияло, зато сильно ударило бы по экономике Сербии, которая, не будучи членом ЕС, не пользуется его защитной сетью».

Заявление министра сразу же вызвало скандал.

Многие расценили его чуть ли не как сигнал Белграда ЕС: мол, если хотите, чтобы мы ввели санкции против России, поскорее принимайте нас в свои ряды.

Провластное «Движение социалистов» бывшего вице-премьера Александра Вулина заявило, что «Сербия считает введение санкций против России предательством», и раскритиковало высказывание Неманьи Старовича. «Отказ Сербии от введения санкций против РФ обусловлен не перспективами членства в ЕС, а принципиальной позицией сербов, которые не являются нацией предателей, готовых поступиться своими корнями, верой и историей»,— патетично заявили в «Движении социалистов».

Откликнулись на слова сербского министра и в Москве. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал такую позицию «торгом» с Евросоюзом.

В разгар скандала премьер Сербии Джуро Мацут на заседании, посвященном первым ста дням работы нового кабинета министров, поспешил заверить: при его правительстве Сербия не «введет санкции против РФ».

В выходные на эту тему высказался и президент Сербии Александр Вучич, отметивший, что министр по евроинтеграции Старович, «конечно, неосторожно высказался».

Вучич заявил, что политика Сербии «основывается на принципах, а не на том, что нам нравится или нет в определенный момент».

«Мы продолжим нашу принципиальную политику независимого, суверенного государства», —пообещал сербский президент.

Впрочем, Неманья Старович — не первый представитель сербского руководства, кто говорит о возможности введения Белградом антироссийских санкций. Два года назад за подключение к санкциям ЕС открыто высказался министр экономики Раде Баста. «Наша страна платит огромную цену из-за невведения санкций против России, и это становится невыносимо. Я, как министр экономики, вижу, какое давление оказывается на президента Александра Вучича»,— объяснил он тогда свою позицию.

О «неизбежности присоединения Белграда к антироссийским санкциям» не раз говорил и сам Александр Вучич. «Я не могу поклясться, что мы не введем санкции против России. Это было бы безответственно»,— заявил президент два года назад в интервью телеканалу Happy. А в интервью телеканалу Prva высказался еще более определенно: «Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит». «Вучич постепенно готовит общественность к введению в какой-то форме санкций против России»,— прокомментировал тогда слова сербского президента белградский политолог Джордже Вукадинович.

Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” полагают, что высказывания Белграда о введении санкций против РФ могут быть «своего рода пробным шаром для тестирования реакции общества».

Кроме того, это сигнал, адресованный той его части, которая выступает за скорейшую евроинтеграцию. По словам источников, сербское руководство дает понять, что готово к антироссийским санкциям, но вводить их сейчас непрагматично. Напомним, в последние три года переговорный процесс Белграда с Брюсселем находится в полузамороженном состоянии, а главными кандидатами на вступление в Евросоюзе открыто называют Черногорию и Албанию. «Зачем торопиться с введением санкций в подобных условиях?» — как бы говорят в сербском руководстве.

Геннадий Сысоев