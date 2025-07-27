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МЧС предупредило свердловчан о шквалистом ветре, ливнях и граде

МЧС выпустило предупреждение об опасности плохой погоды. Ведомство предупреждает о сильных осадках, ветре и возможных грозах.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с»,— говорится в сообщении. Предупреждение касается юга Свердловской области, плохую погоду ожидают 27 и 28 июля.

Напомним, по прогнозам в Екатеринбурге 27 июля ожидается +15-17 градусов, в понедельник 28 числа — +19. Дожди сохранятся как минимум до среды, 30 июля. В начале августа должно потеплеть до +23-25 градусов.

Анна Капустина

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