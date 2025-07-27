В Екатеринбурге дожди сохранятся после выходных

В Екатеринбурге дождливая погода сохранится в воскресенье и понедельник, следует из прогноза Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге». 27 июля ожидается +15-17 градусов, в понедельник 28 числа — +19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Низкая температура сохраняется из-за облачности и холодных воздушных масс. В понедельник на территорию области должна прийти более теплая воздушная масса. 29-31 июля температура будет держаться на уровне +19-22 градуса, а 1-3 августа поднимется до +23-25 градусов.

По данным уральского гидрометцентра, дожди в Екатеринбурге продолжатся как минимум до среды, 30 июля. Метеорологи прогнозируют 17-19 градусов тепла 28 июля, 21-23 29 июля, и 16-18 30 июля. Ветер 4-9 м/с, с порывами до 13 м/с.

Анна Капустина