ВС России нанесли удары по цехам производства и пунктам управления дронами ВСУ

Российские вооруженные силы за минувшие сутки нанесли удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поражали объекты, связанные с производством и ремонтом украинских БПЛА. Были уничтожены цеха, где осуществлялась сборка беспилотников, и пункты управления дронами дальнего действия.

Средства противовоздушной обороны России сбили за сутки 291 беспилотник, две управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда типа «Vampire» чешского производства. Больше всего украинских дронов было уничтожено в Брянской области (36), а также в Смоленской (21) и Калужской (10) областях России.