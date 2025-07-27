Термальный комплекс в краснодарском Oz Mall могут открыть в сентябре

Открытие нового термального комплекса в торговом центре «OZ Молл» на улице Крылатой в Краснодаре намечено на конец августа — начало сентября. Об этом сообщили журналистам 93.ru в пресс-службе федеральной сети «Термолэнд», реализующей проект. Точная дата запуска объекта будет определена позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительство курорта ведется с 2023 года. Изначально его планировали ввести в эксплуатацию к концу 2024-го, однако сроки были пересмотрены из-за необходимости дополнительных поставок оборудования, наладки инженерных сетей и завершения отделочных работ. Девелопером выступает московская группа компаний «Основа».

С июля нынешнего года компания начала набирать персонал для краснодарского филиала. Согласно размещенным на hh.ru вакансиям, в термокомплексе требуются сотрудники бассейна, администраторы-кассиры и специалисты по водоподготовке. Уровень заработной платы предлагается в диапазоне 50–60 тыс. рублей.

Комплекс рассчитан на единовременное пребывание до 1,5 тыс. человек, при пиковых нагрузках — до 3 тыс. Посетителям будут доступны открытые и закрытые зоны, термальные бассейны, бани, соляная пещера, купели, СПА и массажные кабинеты. Также предусмотрены детская зона и бар. Ранее аналогичные объекты сети были открыты в ряде российских городов, включая Москву, Пензу, Оренбург и Новокузнецк.