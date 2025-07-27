Нижегородские власти рассчитывают ликвидировать «Черную дыру» в 2027 году

Как стало известно «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области рассчитывает завершить ликвидацию свалки химических отходов «Черная дыра» в Дзержинске до конца 2027 года. Работы по-прежнему планируют включить в федеральный проект «Генеральная уборка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Черная дыра» по сути представляет карстовую воронку, в которую с советских времен сливали химические отходы производства завода «Дзержинское оргстекло». Рекультивировать объект поручал еще президент Дмитрий Медведев в 2011 году. Однако работы по высокотемпературному пережиганию отходов на установке термолиза ГЭС ЭТ 7500 в 2021 году приостановили из-за ошибок в проекте. Руководство подрядчика «ГЭС-Экотехнологии» обвинили в мошенничестве и в 2025 году приговорили к реальным срокам заключения.

Контракт с «ГЭС-Экотехнологии» расторгли в августе 2023 года. Через несколько месяцев госучреждение «Экология региона» заключило договор с МГУ имени М. В. Ломоносова на инженерно-геотехнические исследования свалки. Исполнитель определил структуру и объем отходов, глубину и мощность их залегания, а также оценил работоспособность установки ГЭС ЭТ 7500. Последняя требует ремонта, госзаказчик ищет для этого специалистов.

В 2024 году ООО «НОРДО» провело за 20 млн руб. комплексные инженерные изыскания, чтобы оценить природные и техногенные условия территории строительства. Помимо этого, в прошлом году Роспотребнадзор провел оценку воздействия «Черной дыры» на жизнь и здоровье граждан с целью возможного включения ее в федеральный проект «Генеральная уборка». Оценщики отнесли объект к категории «среднего риска для здоровья и продолжительности жизни человека».

Ожидается, что в течение 2025 года Минприроды России на основании этой оценки определит очередность ликвидации свалки. Варианты ликвидации пока прорабатываются, в том числе возможно использование существующей установки термолиза после ее восстановления.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», на ликвидацию «Черной дыры» потратили уже 2,5 млрд руб.

Галина Шамберина