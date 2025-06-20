В Москве вынесен приговор за хищения при ликвидации свалок в Дзержинске

В Мещанском райсуде Москвы огласили приговор президенту ГК «Корпорация “Газэнергострой”» Сергею Чернину, бывшему руководителю ООО «Институт “Газэнергопроект”» Дмитрию Сучкову и гендиректору ООО «Биогазэнергострой» Валерию Меркулову. Они возглавляли экологический проект стоимостью 7 млрд руб. по ликвидации трех объектов накопленного вреда в Дзержинске: полигона ТБО «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки промышленных отходов «Черная дыра» (ее ликвидация еще не завершилась).

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Суд признал трех фигурантов виновными в особо крупном мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Сергей Чернин был осужден на десять лет заключения в колонии общего режима, Дмитрий Сучков получил восемь лет, а Валерий Меркулов — шесть лет. В пользу Минэкологии решено солидарно взыскать с них 409 млн руб. ущерба по делу.

Осужденные намерены обжаловать приговор, считая его необоснованным. Защита заявила, что хищений не было — наоборот, госзаказчик Нижегородской области остался должен за работы по ликвидации крупную сумму. Подробности в заметке «Сроки выросли на отходах».

Иван Сергеев